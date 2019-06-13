В Харькове студента одного из вузов выбросили из окна шестого этажа. Об этом сообщает "УНН".

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Парня сразу же доставили в больницу с травмами головы и ушибами. Предварительно, парня нашли без сознания возле одного из жилых домов Харькова. Студенту 18 лет, сейчас он находится в больнице.

По делу начато досудебное расследование (покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде, а также что в Киеве мужчина умер после криков о помощи.