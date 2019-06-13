В Киеве мужчина умер после криков о помощи [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, в Киеве в районе станции метро Осокорки люди заметили мужчину, который шел по улице и звал на помощь. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что мужчина кричал, что его убивают и бил припарковонные машины, окружающим пришлось его удерживать. Когда на место прибыла полиция, мужчина продолжал кричать и бился головой об асфальт.
Затем мужчина успокоился и ему сняли наручники. Он внезапно потерял сознание и не подавал признаков жизни. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, но, пришлось констатировать смерть.
Жене умершего позвонили и сообщили о смерти супруга. Она пришла к месту происшествия и рассказала, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками. Женщина рассказала, что накануне у них произошла ссора на почве его зависимостей. После чего он ушел из дома в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что студент медуниверститета покончил с собой из-за плохой оценки.
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