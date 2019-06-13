В городе Борисполь, Киевской области, мужчина зарубил оппонента. 52-летний местный житель перевез тело товарища в конец своего огорода на тачке, где и закопал его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Полиция пыталась установить местонахождение пропавшего. Стало известно, что мужчина пошел к знакомому, где они распивали алкогольные напитки. И между ними возник конфликт. Затем, 52-летний местный житель зарубил товарища и перевез тело в конец своего огорода на тачке, где и закопал его.

Сообщается, что подозреваемый уже имеет судимость за имущественные преступления. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Действия мужчины квалифицируются по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина умер после криков о помощи, а также что студент медуниверститета покончил с собой из-за плохой оценки.