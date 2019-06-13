Под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде [ Редактировать ]
В городе Борисполь, Киевской области, мужчина зарубил оппонента. 52-летний местный житель перевез тело товарища в конец своего огорода на тачке, где и закопал его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Полиция пыталась установить местонахождение пропавшего. Стало известно, что мужчина пошел к знакомому, где они распивали алкогольные напитки. И между ними возник конфликт. Затем, 52-летний местный житель зарубил товарища и перевез тело в конец своего огорода на тачке, где и закопал его.
Сообщается, что подозреваемый уже имеет судимость за имущественные преступления. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Действия мужчины квалифицируются по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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