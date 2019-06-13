В среду, 12 июня под Сумами шершень убил человека. Об этом сообщает "Униан".

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Известно, что мужчине было 38 лет. Его сразу же доставили в больницу, но укус привел к летальному исходу. Полиция расследует дело в рамках УП, открытого по части 1 статьи 115 (убийство) УК Украины.

Областное управление здравоохранения информирует, что в Украине большое количество опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальному исходу, пробуждаются с приходом жары. Одним из них является шершень.

"Эти насекомые живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках домов, хозяйственных зданий или иных сооружений. От одного укуса шершня умереть нельзя, его яд мало чем отличается от яда осы. Однако, если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что популярный плод "убил" более 50 детей.