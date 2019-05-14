В Сумской области ранее судимый злоумышленник бросил в правоохранителя бутылку с неизвестным веществом. В результате тот получил химические ожоги лица и был госпитализирован.

Инцидент произошел в Глухове около полуночи 13 мая, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Сумской области.

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Полицейский увидел ранее судимого местного жителя на улице, несмотря на то, что должен был находится дома в соответствии с решением суда.

Злоумышленник был задержан практически сразу же после инцидента патрульными полицейскими. За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом женщина зарезала соседа по квартире.