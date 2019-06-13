В Индии в округе Музаффарпур, штат Бихар, плод дерева личи "убил" более 50 детей. Об этом сообщает "Корреспондент".

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Известно, что от плодов погибли 53 ребенка. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью пробовали личи. Медработники подозревают, что плоды могли содержать токсины. Также 40 взрослых экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами. На данный момент пострадавшие в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области, в селе Репужинцы, в летнем лагере отравились 30 детей, а также что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.