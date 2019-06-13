Популярный плод "убил" более 50 детей [ Редактировать ]
В Индии в округе Музаффарпур, штат Бихар, плод дерева личи "убил" более 50 детей. Об этом сообщает "Корреспондент".
Известно, что от плодов погибли 53 ребенка. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью пробовали личи. Медработники подозревают, что плоды могли содержать токсины. Также 40 взрослых экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами. На данный момент пострадавшие в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области, в селе Репужинцы, в летнем лагере отравились 30 детей, а также что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.
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