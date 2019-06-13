Под Донецком на шахте погибли рабочие [ Редактировать ]
В среду, 12 июня, на шахте под Донецком в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. Об этом сообщает "Униан".
В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.
Также сообщалось, что в Днепре на одном из заводов трагически погиб рабочий. Также в Запорожье на улице Тульской неизвестные похитили мужчину, после чего угнали его автомобиль и застрелили его. Совсем недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.
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