В среду, 12 июня, на шахте под Донецком в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. Об этом сообщает "Униан".

В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.



Также сообщалось, что в Днепре на одном из заводов трагически погиб рабочий. Также в Запорожье на улице Тульской неизвестные похитили мужчину, после чего угнали его автомобиль и застрелили его. Совсем недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.