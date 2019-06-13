Про численні порушення під час підготовки до парламентських виборів заявляють у Верховній Раді. Йдеться про масове застосування технології так званих "двійників" по всій країні. Більше - в нашому матеріалі.

138 виборчий округ на Одещині. За понад місяць до виборів тут вже розгорівся скандал. У народного депутата від округу Івана Фурсіна з’явився двійник. Про це парламентар дізнався у Центрвиборчкомі.

"Цель простая - техническим образом разбить голоса и сделать так, чтобы я набрал меньше чем должен. Речь идет о технологии, которая позволяет добиться быстрого результата для чего не обязательно встречаться с избирателями и проводить какую-то работу", - говорить Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Про особу псевдокандидата розповіли ЗМІ. Його справжнє ім’я - Віктор Дегтярьов. Місяць тому змінив його на Іван Фурсін. Ось документи. За даними місцевих журналістів 29-річний одесит проживає у цьому гуртожитку. Але вже місяць як його немає вдома.

Така технологія існує в Україні ще з 90-х, кажуть політологи. На минулих місцевих виборах теж в Одесі змагалися цілих чотири десятки Дартів Вейдерів, а на цих президентських у списках було два кандидати Тимошенко Ю.В - одна відомий політик, інший - технічний кандидат, який взяв понад 100 тисяч голосів.

"Береться будь-яка людина, яка просто хоче заробити грошей. Їй дається певна кількість за те, що змінює паспорт і зазвичай ця людина їде за кордон на період виборчих кампаній аби її не знайшли і вона не могла змінити рішення. Умовно будь-якого бомжа можна знайти, попрсити подати. Людина, яка потребує грошей, вона це зробить і на певну кількість грошей відпочине ще", - говорить Тарас Загородній, політолог.

Такі українські закони. В Європі ж подібну технологію застосувати просто неможливо, кажуть юристи. Зміна ім’я та прізвища у більшості країн Євросоюзу - довготривалий та кропіткий процес. До того ж людина має доказати чому хоче це зробити, і чому обрала саму таку нову особистість.

"Не можна змінити ім’я на якесь, що буде вводити інших в оману, воно також не повинно зачіпати інтереси інших осіб, а для зміни прізвища - у вас повинні бути серйозні підстави, наприклад якщо ви переїхали в Бельгію і хочете легше інтегруватися у суспільство. І ця процедура займе понад два роки", - говорить Ліса Богерт, юрист агентства із захисту персональних даних.

Побачити у виборчих списках кілька Ангел Меркель чи двійників інших відомих політиків - тут просто неможливо.

"Я ніколи не чула, аби хтось змінив імя аби його сприймали за двійника якогось політика. Це неможливо, тому що зачіпає інтереси інших - і справжнього кандидата і виборців. І це вже порушення закону", - говорить Ліса Богерт, юрист агенства із захисту персональних даних.

Це вже не перша атака на кандидатів на цих парламентських виборах. Двійників вже мають також нардепи з "Волі народу" Максим Микитась, Сергій Мартиняк та Володимир Бандуров. Аби захистити виборців від обману Іван Фурсін з коллегами вже підготували зміни до виборчого законодавства, які закриють шляхи маніпулювання українцями .

"Нужно обязать законом чтобы фамилия человека, если она менялась в течение года до выборов и во время изибрательной кампании, чтобы именно она вносилась в бюллетень. Старое его прежнее настоящее имя. Речь идет об элементарном праве члеовека, праве на выбор, и естественно цель этой поправки не слепая борьба с переименованиями и технологиями, а защита этого выбора чтобы выбор был настоящим и правильным", - говорить Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

А свою честь та гідність депутат обіціє відстобвати у суді.