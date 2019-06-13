Від того, яким буде новий склад парламенту, залежить вирішення найактуальніших проблем української держави. Про це говорили сьогодні в Одесі: місто відвідав засновник партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Про очікування одеситів в наступному матеріалі.

Зранку Юрій Бойко на Алеї Слави в Одесі. Разом з однодумцями покладає квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Поруч ветерани Другої світової, активісти "Опозиційної платформи - За життя", а також представники політ-сили, які висувають свої кандидатури на виборах до Верховної Ради. Від них люди очікують Змін в країні.

"Мы знаем, что такое быть в оппозиции, мы прошли нелегкий путь и я уверен, что все у нас получится. Что те цели, которые мы перед собой ставим, они реализуются и что граждане Украины ощутят на себе положительный эффект от нашей победы в самые короткие, в самые сжатые сроки", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Юрій Бойко розповідає: на вибори опозиціонери йдуть з чіткою програмою. Вона, зокрема, передбачає повернення Миру, зниження тарифів на енергоносії, передусім, на газ. За словами Бойка, зробити це він може завдяки домовленостям з російською стороною.

"На последних переговорах в Санкт-Петербурге председатель "газпрома" меня прямо спрашивает: а зачем вы берете наш российский газ вместо того, чтобы взять его на сто долларов дешевле на восточной границе, по прямому контракту, через посредников. Вы его возвращаете из Европы? Кто вас заставляет вообще на сто долларов дороже на своих граждан накладывать стоимость газа? А это хлеб, сахар, все товары! И потому с этим мы будем бороться, и это мы поломаем, и если вы нас поддержите, если нас поддержат люди, то это будет одно из первых решений, которое будет принято", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Високого результату на парламентських виборах очікує і нардеп Микола Скорик. Каже, у опозиціонерів потужна команда і виборці це відчувають.

"Нынишние рейтинги уже четко показывают, что именно Юрия Бойко люди видят премьер-министром человеком, который может возглавить большую сильную команду. Это та команда, которая действительно может вернуть в страну мир, это та команда, которая действительно может вернуть экономическое развитие нашей стране, это та команда, которая может дать социальную защиту нашим гражданам и перспективу страны в целом", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Окремо на зустрічі обговорили мовне питання. А саме прийнятий нещодавно Закон про українську мову. Бойко вважає: цей документ розділяє суспільство.

"Это не закон о защите украинского языка, это люди должны понимать, что это закон о запрете русского языка, ну, и заодно венгерского, румынского - вообще, языков, на которых говорят национальные меньшины. Поэтому однозначно для нас принципиальна отмена этого закона - это будет сделано. Если нас поддержат люди, и мы займем хорошее место в парламенте, достойно и получим возможность это сделать, то мы сразу же это сделаем", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Ще одне питання, яке непокоїть одеситів - події, що сталися в місті другого травня чотирнадцятого року. За словами засновника "Опозиційної платформи - За життя", політ-сила добиватиметься покарання винних у трагедії. Опозиціонери, мовляв, проголосують за призначення лише того Генпрокурора, який гарантуватиме чесне та об'єктивне розслідування цього злочину.