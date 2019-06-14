В день Троицы существуют разные обычаи и приметы. Наши предки считали этот день веселым и светлым праздником наступления тепла и скорого урожая.

Приметы на Троицу

Если умыться росой на Троицу, то девушка сохранит молодость и красоту

Если на Троицу идет дождь – это к теплому лету, богатому урожаю и обилию грибов

На Троицу принято собирать травы, так как считается, что в этот день они максимально целебны

Жара на Троицу - к знойному неурожайному лету

Если во время сбора трав девушка услышит, как кукует кукушка, то она может спросить ее о замужестве. Сколько раз птица прокукует - столько лет до свадьбы

Веточки березы в старину вставляли в оконные рамы или вешали у дверей и окон, чтобы в дом не попала нечистая сила

Троица считается лучшим днем для сватанья

Также в этот день девушки плели венки из собранных своими руками трав, а затем пускали их по реке – чтобы любовь быстрее пришла. Та красавица, у которой уже был любимый, должна была тайно подарить венок своему суженому. Такой веночек становился для парня оберегом и гарантировал паре крепкую любовь.

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