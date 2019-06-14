Приметы на Троицу: традиции и запреты [ Редактировать ]
Фото: Троица приметы
В день Троицы существуют разные обычаи и приметы. Наши предки считали этот день веселым и светлым праздником наступления тепла и скорого урожая.
Приметы на Троицу
- Если умыться росой на Троицу, то девушка сохранит молодость и красоту
- Если на Троицу идет дождь – это к теплому лету, богатому урожаю и обилию грибов
- На Троицу принято собирать травы, так как считается, что в этот день они максимально целебны
- Жара на Троицу - к знойному неурожайному лету
- Если во время сбора трав девушка услышит, как кукует кукушка, то она может спросить ее о замужестве. Сколько раз птица прокукует - столько лет до свадьбы
- Веточки березы в старину вставляли в оконные рамы или вешали у дверей и окон, чтобы в дом не попала нечистая сила
- Троица считается лучшим днем для сватанья
- Также в этот день девушки плели венки из собранных своими руками трав, а затем пускали их по реке – чтобы любовь быстрее пришла. Та красавица, у которой уже был любимый, должна была тайно подарить венок своему суженому. Такой веночек становился для парня оберегом и гарантировал паре крепкую любовь.
Узнайте также, что святить на Троицу в церкви.
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