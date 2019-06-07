Через семь недель после Пасхи православные христиане отмечают Троицу, или день сошествия Святого Духа.

Троица отмечается каждый год в разное время. В текущем году православные праздновали Пасху 28 апреля, и если отсчитать после этого 50 дней, то получится, что День Святой Троицы выпадает на воскресенье, 16 июня.

А католическая Троица в 2019 году отмечается на неделю позже - 23 июня.

Троица, как религиозный праздник, не проходит без службы в храме с Божественной литургией и Великой вечерни. На Троицу принято украшать храмы зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы украшают цветами и молодыми ветвями деревьев. Береза - главный атрибут праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.

Кроме того, на праздник принято накрывать стол и приглашать всех родственников, друзей и близких. Традиционное блюдо - каравай.

Существует много традиций, которые связаны с подготовкой к Троице. Так, за пару дней до праздника верующие устраивают большую уборку в доме.

Но в сам День Святой Троицы нельзя убирать, шить и стирать, то есть, выполнять любые домашние заботы. В родительскую субботу, накануне Троицы, принято посещать кладбища и поминать усопших.

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