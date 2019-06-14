Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда написала письмо экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству", - отметила Лагард.

Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и Фондом при президентстве Порошенко, во время которого "Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

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Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что "это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, тогда встали перед Украиной".

Ранее Порошенко обнародовал список партии.