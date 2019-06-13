Досрочные выборы: Порошенко обнародовал список партии [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, Петр Порошенко представил обновленный список партии на досрочные выборы в Верховную Раду. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале политика.
"Продолжаю знакомить с моей звездной командой "Европейской Солидарности". 50 опытных профессионалов, эффективных менеджеров, звезд в своей сфере. Половина из них - новые лица. Радуюсь, что у нас около 30% женщин в проходной части списка", - написал Порошенко.
1. Порошенко Петр
2. Парубий Андрей
3. Геращенко Ирина
4. Забродский Михаил
5. Федин София
6. Джемилев Мустафа
7. Зинкевич Яна
8. Чийгоз Ахтем
9. Синютка Олег
10. Климпуш-Цинцадзе Иванна
11. Герасимов Артур
12. Кубив Степан
13. Фриз Ирина
14. Южанина Нина
15. Луценко Ирина
16. Сюмар Виктория
17. Арьев Владимир
18. Павленко Ростислав
19. Величкович Николай
20. Алексеев Сергей
21. Князевич Руслан
22. Саврасов Максим
23. Ионова Мария
24. Бойко Наталья
25. Вятрович Владимир
26. Никоряк Ирина
27. Черновол Татьяна
28. Пятигорец Денис
29. Левусь Андрей
30. Баласиновича Наталья
31. Карпов Андрей
32. Бирюков Юрий
33. Таран Сергей
34. Черненко Александр
35. Андреев Андрей
36. Габибуллаева Динара
37. Петров Алексей
38. Кириленко Вячеслав
39. Розенко Павел
40. Соляр Владимир
41. Артюшенко Игорь
42. Талпеш Михаил
43. Погребинский Александр
44. Высоцкий Сергей
45. Бригинец Александр
46. Урсуленко Елена
47. Смолий Андрей
48. Болдырев Олег
49. Лапин Игорь
50. Обертинская Людмила
Напомним, что в ЦИК уже зарегистрировали больше 30 кандидатов на выборы. Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.
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