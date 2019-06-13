На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили основні пункти передвиборчої програми

Багатомільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше