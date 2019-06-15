Троица 16 июня: что можно делать [ Редактировать ]
16 июня православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников - День Святой Троицы.
День Святой Троицы - это день, когда на апостолов - учеников Иисуса Христа - сошел Святой Дух, после того как они 50 дней молились. С этого момента апостолы получили великий дар - исцелять людей и нести христианскую веру во все уголки мира, на всех языках и диалектах. Также этот праздник принято считать днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской церкви.
Что можно делать на Троицу
- Сходите на воскресную праздничную службу и освятите букетик трав и цветов, он станет для вашего дома оберегом от бед и недугов на весь год.
- Перед праздником нужно провести генеральную уборку в доме и во дворе, завершить все дела, ведь Троицу празднуют три дня, а значит все эти дни нельзя будет работать.
- Обязательно нужно украсть дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.
- Троица - веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе, накрывая пышные столы.
- На Троицу устраивают народные гуляния, водят хороводы и стараются провести этот день на природе, у водоемов.
- На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.
- В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.
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