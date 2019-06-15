Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели, передает "Сегодня".

Модель Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года. Роналду подтвердил, что у него была связь с Майоргой, но только по обоюдному согласию.

Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории.