Криштиану Роналду получил повестку в суд [ Редактировать ]
Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели, передает "Сегодня".
Модель Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года. Роналду подтвердил, что у него была связь с Майоргой, но только по обоюдному согласию.
Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.
Ранее сообщалось, что Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории.
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