Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории [ Редактировать ]
Знаменитый украинский боксер Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории тяжелого веса.
Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю.
Топ-10 чемпионов мира в тяжелом весе по версии WBC:
1. Эвандер Холифилд;
2. Александр Усик;
3. Хуан Карлос Гомес;
4. Дэвид Хэй;
5. Тони Белью;
6. Майрис Бриедис;
7. Жолт Эрдеи;
8. Кшиштоф Влодарчик;
9. Жан-Марк Мормек;
10. Анаклет Вамба.
Ранее сообщалось, что Усик получил российскую премию.
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