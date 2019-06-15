Знаменитый украинский боксер Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории тяжелого веса.

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю.

Топ-10 чемпионов мира в тяжелом весе по версии WBC:

1. Эвандер Холифилд;

2. Александр Усик;

3. Хуан Карлос Гомес;

4. Дэвид Хэй;

5. Тони Белью;

6. Майрис Бриедис;

7. Жолт Эрдеи;

8. Кшиштоф Влодарчик;

9. Жан-Марк Мормек;

10. Анаклет Вамба.

Ранее сообщалось, что Усик получил российскую премию.