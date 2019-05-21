Нападающему Барселоны Лионелю Месси покорилось новое достижение результативности. Лидер каталонской команды записал на свой счет уже 602 гола на клубном уровне.

Это позволило Лионелю Месси оставить позади своего главного соперника - форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

В матче последнего тура чемпионата Испании с Эйбаром (2:2) аргентинский нападающий оформил дубль, отличившись своими 601-м и 602-м забитыми мячами в клубной карьере.

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По показателю результативности на клубном уровне лидер Барселоны превзошел Криштиану Роналду, на счету которого на данный момент 601 гол.

Кроме того, для достижения этой отметки Лионелю Месси потребовалось 686 матчей, а португальскому форварду - 804, что на 118 поединков больше, чем у аргентинца.

Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Барселоне и Ювентусу предстоит провести еще по одному матчу. Каталонский клуб встретится в финале Кубка Испании с Валенсией, а туринцы в заключительном туре Серии А сыграют на выезде против Сампдории.

Раньше сообщалось о том, что в Италии назвали главного претендента на пост тренера футбольной команды. А также украинский форвард признан лучшим футболистом в чемпионате Испании.