Месси превзошел Роналду по голам [ Редактировать ]
Нападающему Барселоны Лионелю Месси покорилось новое достижение результативности. Лидер каталонской команды записал на свой счет уже 602 гола на клубном уровне.
Это позволило Лионелю Месси оставить позади своего главного соперника - форварда Ювентуса Криштиану Роналду.
В матче последнего тура чемпионата Испании с Эйбаром (2:2) аргентинский нападающий оформил дубль, отличившись своими 601-м и 602-м забитыми мячами в клубной карьере.
По показателю результативности на клубном уровне лидер Барселоны превзошел Криштиану Роналду, на счету которого на данный момент 601 гол.
Кроме того, для достижения этой отметки Лионелю Месси потребовалось 686 матчей, а португальскому форварду - 804, что на 118 поединков больше, чем у аргентинца.
Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Барселоне и Ювентусу предстоит провести еще по одному матчу. Каталонский клуб встретится в финале Кубка Испании с Валенсией, а туринцы в заключительном туре Серии А сыграют на выезде против Сампдории.
Раньше сообщалось о том, что в Италии назвали главного претендента на пост тренера футбольной команды. А также украинский форвард признан лучшим футболистом в чемпионате Испании.
по теме
Месси получил престижную награду Каталонии
Звездный игрок "Барселоны" пополнил коллекцию индивидуальных наград
Умер легендарный гонщик "Формулы-1"
Трехкратный чемпион Формулы-1 и неисполнительный директор Мерседеса Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет
Украинская теннисистка одержала победу в престижном турнире
Украинка победила местную теннисистку Полин Перменье со счетом 6: 2, 6: 4
Инаугурация Зеленского: как президента поздравили спортсмены
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского