Президент Ирана сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что они будут продолжать сворачивание выполнения обязательств по ядерной сделке, если другие подписавшие стороны не будут показывать "позитивные сигналы", сообщает Reuters.
"Необходимо, чтобы все стороны этого соглашения внесли свой вклад в его восстановление", - заявил президент Ирана.
Рухани добавил, что в Иране хотят видеть "положительные сигналы" от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.
Напомним, ранее сообщалось, что суд ООН завершил слушания по делу Украина с Россией.
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