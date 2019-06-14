Экзамен судебной системы: Зеленский принял важное решение [ Редактировать ]
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Руслан Рябошапка выступил с важным заявлением о решении президента. Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.
"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона.
Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так не высока.
Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.
Кроме того, как и все украинское общество, мы ожидаем скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения", - сказал Рябошапка.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.
А также было опубликовано содержание законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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