В Киеве, в ночь на 15 июня, патрульные устроили погоню за пьяным водителем Volkswagen. Об этом пишет "Киев Оперативный".

Известно, что погоня закончилась разбитым служебным Prius, а также госпитализацией двух патрульных.

Пьяного водителя, который двигался с превышением скорости и не останавливался на сигналы правоохранителей заметили в 03:00. В следствие на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды, авто патрульных столкнулось с автомобилем Ford.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погибли четыре человека.