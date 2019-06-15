В Киеве авто полицейских попало в страшное ДТП [ Редактировать ]
В Киеве, в ночь на 15 июня, патрульные устроили погоню за пьяным водителем Volkswagen. Об этом пишет "Киев Оперативный".
Известно, что погоня закончилась разбитым служебным Prius, а также госпитализацией двух патрульных.
Пьяного водителя, который двигался с превышением скорости и не останавливался на сигналы правоохранителей заметили в 03:00. В следствие на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды, авто патрульных столкнулось с автомобилем Ford.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погибли четыре человека.
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