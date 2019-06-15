В Киеве на бульваре Леси Украинки женщина-водитель элитной иномарки перепутала педали и устроила серьезную аварию с участием трех автомобилей. Об сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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Ко всему, после того, как женщина повредила три автомобиля - Mitsubishi, Renault та Nissan - решила скрыться с места происшествия.

"Лишь чудом, что на тротуаре никого не было в этот момент, а значит - никто не пострадал. Сразу после ДТП госпожа сбежала с места происшествия. Вот, кто таким выдает удостоверение?", - написано в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с туристами попал в страшное ДТП, а также что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.