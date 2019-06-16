Зеленский поздравил украинцев с Днем отца [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех отцов, в частности и своего с праздником. Поздравление он опубликовал в своем Instagram.
"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю" - написал президент.
Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звісно, свого. Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю. #зднембатька
Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил сборную с победой на чемпионате мира по футболу.
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