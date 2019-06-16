Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех отцов, в частности и своего с праздником. Поздравление он опубликовал в своем Instagram.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю" - написал президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил сборную с победой на чемпионате мира по футболу.