Президент Украины поздравил юниорскую сборную по футболу с победой на чемпионате мира \ фото: Україна Нова!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с феерической победой на чемпионате мира по футболу U-20.

"Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина - даже больше!", - написал президент на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали о том, как прошел матч между Украиной и Южной Кореей.