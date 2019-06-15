"Вы - наша надежда": президент Украины поздравил сборную с победой на чемпионате мира по футболу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с феерической победой на чемпионате мира по футболу U-20.
"Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина - даже больше!", - написал президент на своей странице в Instagram.
Ранее мы писали о том, как прошел матч между Украиной и Южной Кореей.
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