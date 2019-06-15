Зеленский посетил Мариуполь с рабочим визитом [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса. Об этом говорится на официальном сайте президента.
Зеленский подчеркнул, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны". "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.
Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов. "Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент заметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Отдельно Владимир Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов.
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