Девушки всегда стараются выглядеть шикарно и быть привлекательными для окружающих. Прическа - один из главных атрибутов внешности. Мужчины рассказали о том, какие женские прически им не нравятся, пишет ukr.media.

Короткая стрижка у мужчин ассоциируется с феминизмом и символизирует постоянное соревнований и уподобление мужскому полу.

Мнения о конском хвосте разделяются пополам. Некоторым мужчинам это кажется сексуальным, а другим наименее привлекательно.

Гулька, по мнению мужчин, - это признак небрежности и неряшливости,

Мужчины не понимают, сколько времени уходит на то, чтобы сделать укладку "неаккуратное каре". Для них это небрежная стрижка.

Искусственность - отталкивает многих мужчин. Поэтому накладные и искусственные волосы приравнивается к накачанных губ.

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