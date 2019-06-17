Какие прически не нравятся мужчинам [ Редактировать ]
Девушки всегда стараются выглядеть шикарно и быть привлекательными для окружающих. Прическа - один из главных атрибутов внешности. Мужчины рассказали о том, какие женские прически им не нравятся, пишет ukr.media.
Короткая стрижка у мужчин ассоциируется с феминизмом и символизирует постоянное соревнований и уподобление мужскому полу.
Мнения о конском хвосте разделяются пополам. Некоторым мужчинам это кажется сексуальным, а другим наименее привлекательно.
Гулька, по мнению мужчин, - это признак небрежности и неряшливости,
Мужчины не понимают, сколько времени уходит на то, чтобы сделать укладку "неаккуратное каре". Для них это небрежная стрижка.
Искусственность - отталкивает многих мужчин. Поэтому накладные и искусственные волосы приравнивается к накачанных губ.
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