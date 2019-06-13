Мужчина из Северной Каролины на заправке купил лотерейный билет и сорвал джекпот. Тайлер Вагонер признался, что сразу рассказал о выигрыше отцу.

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"Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, - говорит победитель в комментарии для UPI. - Он поверил мне только когда я прислал ему селфи с билетом".

Победитель сказал, что он купил два лотерейных билета. Но первый билет принес ему лишь 25 долларов. "Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет. Он лежал в шестом отделе, а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?".

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина неожиданно выиграл в популярную лотерею 123 млн фунтов, а также что в Вашингтоне девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот.