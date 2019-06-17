Тереза Мей та Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в японській Осаці 28-29 червня. Про це повідомляє видання Guardian, з посиланням на власні джерела.

Якщо це станеться, це буде перша зустріч на такому рівні після отруєння у Солсбері в березні минулого року, що призвело до висилання двадцяти трьох російських дипломатів Британією.

Раніше зустріч з Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії анонсував президент Сполучених Штатів. Також Трамп планує провести зустріч з лідером Китаю - Сі Цзінь-пІнем.