"Мы готовы поддерживать реформы в Украине" - Макрон [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Французкой Республики Эммануелем Макроном. Во время встречи, политики обговорили важные для Украины вопросы. Отчасти, Макрон заявил, что Франция ценит дружеские отношения и готова поддержать Украину на пути ее реформ, передает "УНН".
Кроме того, Макрон еще раз поздравил Зеленского с победой на выборах и отметил, что это знак доверия украинского народа.
"Уже второй раз мы встречаемся. Хотя в качестве президента Вы (Владимир Зеленский - ред.) впервые в Париже...Очень большая честь, что наша страна стала первой страной двустороннего визита. Мы очень чувствительны к такому акту дружбы. И хотим продолжать эту дружбу. Хотелось бы, чтобы это была новая страница дружбы, когда украинская экономика обновляется. Мы хотим поддерживать Украину в рамках ее реформ и трансформаций", - сказал он .
Ранее сообщалось, что Зеленская встретилась с первой леди Франции, а также у президента сделали заявление о переносе АП.
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