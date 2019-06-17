Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил о намерениях команды Владимира Зеленского перенести АП. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

В свою очередь, здание на улице Банковой либо продадут, либо сделают в нем музей государственности Украины.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибуть часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов.