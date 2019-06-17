Зеленская встретилась с первой леди Франции: о чем говорили [ Редактировать ]
Первая леди, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце. Об этом сообщает пресс-служба АП.
Отмечается, что во время встречи, Зеленская рассказала Макрон о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми она планирует работать и пригласила первую леди Франции посетить Украину.
В свою очередь, Бриджит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди. Она поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под ее патронатом. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.
Фото: АП
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно борьбы с коррупцией в Украине.
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