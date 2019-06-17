В "Опозиційній платформі - За життя" знають, як досягти домовленості про зниження вартості газу на 25% [ Редактировать ]
Нагадаю, тему транзиту газу обговорювали 10 днів тому на економічному формі в Росії. Відтоді співголова "Опозиційної платформи - За життя", Юрій Бойко та голова політради партії Віктор Медведчук досягли домовленостей із керівництвом "Газпрому" - про зниження вартості блакитного палива для України, щонайменше на 25 відсотків.
"Сделать все для того, чтобы договора о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки, о которой говорил Алексей Борисович Миллер, и о котором говорил председатель правительства и президент Российской Федерации, были заключены. Потому что от этого будут снижены цены жилищно-коммунальных тарифов, и мы продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Это относительно дешевый газ, конкурентноспособная продукция, гарантии транзита газа нашей территорией, а это платежи бюджета и рабочие места. Но очень хорошо то, что мы продвинулись дальше. Мы понимаем каким образом это нужно разрешить, какие нужно этапы, какие нужны решения от обеих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов, а у нас осталось мало времени, мы эти вопросы решим и обеспечим стабильную, возрастающую поставку газа в нашу страну", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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