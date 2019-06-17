Украина готовится к встрече в "нормандском формате" [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита во Францию заявил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки следующей встречи лидеров, передает "РБК-Украина".
После встречи с президентом Украины, Эммануель Макрон заявил, что французская сторона готова провести встречу в "нормандском формате", чтобы поддерживать обязательства.
Он подчеркнул, что для этого нужно будет сделать необходимые шаги, которые смогут подтверждать намерения выполнять эти обязанности.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно КСУ, а также Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции.
по теме
Зеленская встретилась с первой леди Франции: о чем говорили
Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон
"Мы готовы поддерживать реформы в Украине" - Макрон
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Французкой Республики
"КСУ затягивает решение по роспуску Рады" - Зеленский
В понедельник, 17 июня, во время официального визита в Париж, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
"Я пришел, чтобы бороться с коррупцией" - Зеленский
Президент заявил, что готов бороться с коррупцией в Украине с помощью современных технологий и инноваций
Досрочные выборы: партия "Слуга народа" обнародовала список кандидатов
В воскресенье, 9 июня, в Киеве в ботаническом саду начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа"