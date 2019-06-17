В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита во Францию заявил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки следующей встречи лидеров, передает "РБК-Украина".

После встречи с президентом Украины, Эммануель Макрон заявил, что французская сторона готова провести встречу в "нормандском формате", чтобы поддерживать обязательства.

Он подчеркнул, что для этого нужно будет сделать необходимые шаги, которые смогут подтверждать намерения выполнять эти обязанности.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно КСУ, а также Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции.