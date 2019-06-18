За прошедшие сутки, 17 июня, на Донбассе было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, из которых девять раз применялись запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял украинские позиции возле н.п. Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное.

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз у н.п. Пивденное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка, Золотое-4.

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ... По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения", - сообщили в ООС.

От начала текущих суток 18 июня, противник обстрелял украинские позиции один раз возле Луганского. Потерь у ВСУ нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.