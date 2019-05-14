В ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. Об этом заявила журналистам Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Соответствующее заявление Могерини сделала после заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что украинцы, получившие паспорта гражданства России, могут остаться без социальных выплат. Также в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.