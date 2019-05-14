Выдача российских паспортов на Донбассе: в ЕС выступили с заявлением [ Редактировать ]
В ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. Об этом заявила журналистам Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.
Соответствующее заявление Могерини сделала после заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Ранее сообщалось, что украинцы, получившие паспорта гражданства России, могут остаться без социальных выплат. Также в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
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