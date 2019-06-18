Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Напередодні ж президент України відвідав Париж, де спілкувався із французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили ситуацію на Донбасі, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі. Докладніше - Олена Абрамович.

Колись залізничне вантажне депо, а тепер серце розвитку цифрових технологій. Цей ІТ-інкубатор два роки тому відкрив французький президент Еммануель Макрон. Тож саме звідси часто починаються візити іноземних лідерів до Франції.

Володимир Зеленський теж приїхав подивитись, як усе працює. Тут понад 3 тисячі робочих місць, 60 конференцзалів, лабораторія, кафе та ресторани. Усе поруч, навіть представництво держорганів, аби бюрократія не стала на заваді розвитку ІТ-бізнесу.

"Весь другий поверх та ось цей простір зарезервовані під державні структури. Ідея зрозуміла: щоб доступ до них був максимально простий, а громадський сервіс якомога зручніший", - говорить Кет Болонго, представниця проекту від французького уряду.

"Усі інновації для мене дуже близькі, я для цього йшов у політику… наша ідея зробити країну в смартфоні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Допомагають французам з цифровими технологіями чимало українців, за них тут борються, зазначили представники французького уряду. І привели на зустріч українського розробника - Влада Олійника, який уже 10 років як переїхав до Франції.

"Не головне знайти завод - я знаю, що в Україні є вже таке схожий на стартап, на Нивках, але це не проблема площі, це проблема екосистеми, чи є гроші, чи є кредити, хто буде інвестувати, люди є, айті є, інвесторів нема", - говорить Влад Олійник, розробник ІТ-стартапів.

Ситуація зміниться - запевнив Володимир Зеленський уже в Єлисейському палаці. Там він мав півторагодинну розмову з президентом Еммануелем Макроном.

"Також я чудово розумію вимоги та очікування французького бізнесу в Україні. Повірте - ми працюємо 25 годин. Ну, якщо чесно 24,5 години над викоріненням корупції, пекельної бюрократії, встановлення незалежності українських суддів заради комфортного бізнесклімату".

Ще одним першочерговим завданням український президент назвав завершення війни на Донбасі. І він і Макрон оголосили про повернення до нормандського формату. Щодо цього уже ведуться консультації і з президентом РФ, і з канцлером Німеччини.

"Щоб танцювати танго треба двоє, а нас уже четверо, треба аби обидві передумови - звільнення полонених, припинення вогню, це вже було, але ми хочемо подивитись, які можуть бути жести з обох боків. Президент України хоче і готовий йти на припинення вогню, перемовини з бойовиками, нові переговори", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Після таких слів французького президента Володимир Зеленський зауважив, що, можливо, переклад був не зовсім коректним, бо він почув фразу "діалог з сепаратистами".

Французький президент уточнив - мав на увазі саме мирне населення на окупованих територіях.

Зачепили і тему зняття санкцій з Росії у Раді Європи - це питання зараз лобіюють Франція та Німеччина. Макрон відповів - не хоче допустити виходу РФ з ПАРЄ аби та платила членські внески та підпадала під юрисдикцію європейських судів. Але про повне повернення прав мова не йде, запевнив він.