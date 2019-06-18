Во вторник, 18 июня, в работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы. Об этом сообщает Downdetector.

Так, возникли проблемы с доставкой и получением сообщений.

Как отмечается, некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.

При этом на сбой в работе WhatsApp пожаловались пользователи из Европы и Латинской Америки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Instagram появилась новая функция.