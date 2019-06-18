Популярный мессенджер перестал отправлять сообщения [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, в работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы. Об этом сообщает Downdetector.
Так, возникли проблемы с доставкой и получением сообщений.
Как отмечается, некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.
При этом на сбой в работе WhatsApp пожаловались пользователи из Европы и Латинской Америки.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Instagram появилась новая функция.
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