В работе Instagram произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 14 июня, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.
С проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции, Германии и Украины.
У 73% возникли проблемы с загрузкой Instagram, также 16% пользователей не могут зайти в Instagram, а 9% пожаловались на проблемы с серфингом в социальной сети.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Instagram появилась новая функция.
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