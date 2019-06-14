В ночь на четверг, 14 июня, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

С проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции, Германии и Украины.

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У 73% возникли проблемы с загрузкой Instagram, также 16% пользователей не могут зайти в Instagram, а 9% пожаловались на проблемы с серфингом в социальной сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Instagram появилась новая функция.