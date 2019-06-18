Во вторник, 18 июня, стало известно о том, что председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий может созвать внеочередное заседание парламента. Причина - рассмотрение кадровых вопросов. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает "РБК-Украина".

Парубий объяснил, что для приостановления рассмотрения нового избирательного кодекса не существует никакого механизма, кроме созыва внеочередного заседания парламента.

"Никакого механизма через процедуру эд-хок не существует для приостановления рассмотрения закона (избирательного кодекса, - ред.). Есть единый механизм. Есть один способ - это созыв внеочередного заседания", - сообщил глава парламента.

По его словам, инициировать внеочередное заседание Верховной Рады во время рассмотрения избирательного кодекса может президент Украины или 150 народных депутатов.

"Это действительно механизм, который позволит при рассмотрении закона сделать внеочередное заседание и на нем решить все вопросы. Поэтому, если президент действительно заинтересован рассмотреть кадровые вопросы, когда будут решения комитетов... Я могу сказать, что как председатель ВРУ я безотлагательно по его просьбе (президента, - ред.) созову внеочередное заседание. При этом, время мы определим самостоятельно", - пояснил спикер ВР.

Спикер отметил, что время внеочередного заседания должно быть в такой момент, когда народные депутаты будут присутствовать в сессионном зале.

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