Во вторник, 11 июня, Конституционный суд будет рассматривать роспуск Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Свой приезд президент анонсировал вчера вечером. По его словам, это будет впервые, когда глава государства будет присутствовать на заседании Конституционного суда.

Ранее мы писали о том, что у КСУ нет оснований для признания неконституционным указа.