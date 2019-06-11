Роспуск Верховной Рады: Зеленский приехал на заседание КСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, Конституционный суд будет рассматривать роспуск Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Свой приезд президент анонсировал вчера вечером. По его словам, это будет впервые, когда глава государства будет присутствовать на заседании Конституционного суда.
Ранее мы писали о том, что у КСУ нет оснований для признания неконституционным указа.
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