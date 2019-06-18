Все законопроекты Зеленского отклонены - Стефанчук [ Редактировать ]
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что все законопроекты Владимира Зеленского сняты с рассмотрения, передает "РБК-Украина".
Представитель главы государства отметил, что с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента.
"За период с момента инаугурации президента с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента. В частности, из внесенных 5 законопроектов и трех представлений. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения", - заявил Стефанчук.
Он также призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.
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