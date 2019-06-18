Обеспечения энергетической безопасности Украины и Европы было одним из главных вопросов, которые обсуждались во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 18 июня в Берлине.

Во время общего с немецким канцлером брифингом президент Зеленский подчеркнул, что позиция Украины является "диаметрально отличной" от позиции Германии по реализации проекта "Северный поток - 2".

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"Вместе с тем мы благодарны за готовность к взаимному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу, - подчеркнул Владимир Зеленский. - Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирования в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка".

Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.