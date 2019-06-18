Фаворити парламентських виборів. Лише 5 партій за останніми даними соціологів мають шанси потрапити до Верховної Ради 9 скликання. Збільшився і список непрохідних партій. Зокрема, свої рейтинги втратили політсили "Громадянська Позиція" Анатолія Гриценка, і "Сила та Честь" Ігоря Смешка - вони не долають 5-відсотковий бар’єр. Які партії лідирують - розкажуть мої колеги.

За даними центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соцдосліджень імені Яременка, якщо б позачергові вибори відбувалися зараз, найбільшу кількість голосів здобула б політсила "Слуга Народу". Її готові підтримати 47,5 відсотка опитаних. Серед лідерів й "Опозиційна платформа - за Життя". Партія Бойка, Медведчука, Рабіновича закріпилася на другому місці. Їх підтримують 11% респондентів. Третю позицію посідає "Батьківщина", у політсили Юлії Тимошенко підтримка на рівні 8,7%. З показником 8,3% потрапляє до парламенту "Європейська Солідарність". Замикає п’ятірку, на межі прохідного бар’єру "Голос" Святослава Вакарчука - за цю партію готові проголосувати 5,3 відсотка. Решта політсил не мають достатньої для проходження до Верховної Ради підтримки. Зокрема, головним аутсайдером залишається "Опозиційний блок - партія миру та розвитку". Їхня підтримка ледве перевищує півтора відсотка, що у 6 разів менше за рейтинг "Опозиційної платформи - за Життя".

"Доволі стабільні показники, як в "Опозиційної платформи - за Життя", так і у Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Звісно, ви бачите більш сталий електорат в "Опозиційної платформи" - тут майже немає коливань зафіксованих, що все ж таки говорить про доволі високу сталість їхнього електорату", говорить Дмитро Дмитрук, Директор центру "Соціологічний моніторинг"