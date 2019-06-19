В Донецке прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В среду утром, 19 июня, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.
Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский". По словам местных жителей, утро было очень горячим.
О происшествии в оккупированном городе в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer и публикует видео.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.
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