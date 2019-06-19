В среду утром, 19 июня, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.

Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский". По словам местных жителей, утро было очень горячим.

О происшествии в оккупированном городе в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer и публикует видео.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.