Вибухнув будинок, вилився аміак, а бензовоз протаранив маршрутку з пасажирами - усе це, буцімто, сталося в один день неподалік Рівного. Там на полігоні ДСНС розпочалися масштабні міжнародні навчання рятувальників. Як триває вишкіл - бачили наші кореспонденти.

За легендою, у житловій багатоповерхівці стався вибух. Будинок рухнув і під завалами затисло людей. Їх рятують надзвичайники та медики, залучають авіацію. Потерпілих дістають за допомогою лебідки.

Неподалік працюють хіміки - там з цистерни буцімто вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла - бійці ДСНС створюють водяну завісу. А поряд рятувальники визволяють постраждалих у ДТП, за сценарієм, зіштовхнулися бензовоз, легковик та маршрутка.

Такою демонстрацією на Рівненщині розпочалися масштабні міжнародні навчання "RESCUE DAYS UKRAINE". Тренування такого рівня Україна приймає у себе вперше.

"Основна мета цих навчань - це підвищення професійної готовності наших рятувальників до роботи з аварійно-рятувальним інструментом під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод, евакуації потерпілих, надання першої допомоги", - зазначив Руслан Білошицький, заступник Голови ДСНС України.

"На цьому полігоні різні локації від аварій електриків, аварій газомагістралей, аварій з водою, падіння, наприклад, літака. Різного роду ми можемо моделювати аварії. ДТП - вони є зараз надзвичайно актуальні", - наголосив Сергій Крук, начальник ГУ ДСНС у Рівненській області.

Півтори сотні надзвичайників з усіх областей України тут вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Його українцям передав Берлін. Серед інструкторів - фахівці з Франції, Польщі та Німеччини.

"Цей проект, який отримав нашу підтримку, профінансована на 20 мільйонів євро. Дуже було багато привезено і закуплено на ці гроші різних матеріалів і обладнання. Але я вважаю, що дуже важливим є також навчання, тому що не має сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не зможе з цим працювати", - наголошує Тобіас Шрадер, представник посольства Федеративної Республіки Німеччина.

"Це маневровий рятувальний автомобіль. Він першим прибуває на місце дорожньої пригоди. Він невеликий, компактний і може легко проїжджати по різних вулицях і об'їжджати різні об'єкти. Якщо людину рятують, то це можна робити за допомогою різака, розтискача. Якщо травмована людина знаходиться високо, то для цього є платформа, яка розкладається. Це абсолютна інновація для українських рятувальників", - зазначає Александр Ернст, керівник фірми-виробника рятувального обладнання (Німеччина).

12 таких спецмашин, обладнаних усім необхідним для порятунку людей, сьогодні німецькі колеги передали українським рятувальникам.

Вишкіл надзвичайників на Рівненському полігоні триватиме чотири дні.