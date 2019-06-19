RESCUE DAYS UKRAINE: у Рівному провели міжнародні навчання рятувальників [ Редактировать ]
Вибухнув будинок, вилився аміак, а бензовоз протаранив маршрутку з пасажирами - усе це, буцімто, сталося в один день неподалік Рівного. Там на полігоні ДСНС розпочалися масштабні міжнародні навчання рятувальників. Як триває вишкіл - бачили наші кореспонденти.
За легендою, у житловій багатоповерхівці стався вибух. Будинок рухнув і під завалами затисло людей. Їх рятують надзвичайники та медики, залучають авіацію. Потерпілих дістають за допомогою лебідки.
Неподалік працюють хіміки - там з цистерни буцімто вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла - бійці ДСНС створюють водяну завісу. А поряд рятувальники визволяють постраждалих у ДТП, за сценарієм, зіштовхнулися бензовоз, легковик та маршрутка.
Такою демонстрацією на Рівненщині розпочалися масштабні міжнародні навчання "RESCUE DAYS UKRAINE". Тренування такого рівня Україна приймає у себе вперше.
"Основна мета цих навчань - це підвищення професійної готовності наших рятувальників до роботи з аварійно-рятувальним інструментом під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод, евакуації потерпілих, надання першої допомоги", - зазначив Руслан Білошицький, заступник Голови ДСНС України.
"На цьому полігоні різні локації від аварій електриків, аварій газомагістралей, аварій з водою, падіння, наприклад, літака. Різного роду ми можемо моделювати аварії. ДТП - вони є зараз надзвичайно актуальні", - наголосив Сергій Крук, начальник ГУ ДСНС у Рівненській області.
Півтори сотні надзвичайників з усіх областей України тут вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Його українцям передав Берлін. Серед інструкторів - фахівці з Франції, Польщі та Німеччини.
"Цей проект, який отримав нашу підтримку, профінансована на 20 мільйонів євро. Дуже було багато привезено і закуплено на ці гроші різних матеріалів і обладнання. Але я вважаю, що дуже важливим є також навчання, тому що не має сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не зможе з цим працювати", - наголошує Тобіас Шрадер, представник посольства Федеративної Республіки Німеччина.
"Це маневровий рятувальний автомобіль. Він першим прибуває на місце дорожньої пригоди. Він невеликий, компактний і може легко проїжджати по різних вулицях і об'їжджати різні об'єкти. Якщо людину рятують, то це можна робити за допомогою різака, розтискача. Якщо травмована людина знаходиться високо, то для цього є платформа, яка розкладається. Це абсолютна інновація для українських рятувальників", - зазначає Александр Ернст, керівник фірми-виробника рятувального обладнання (Німеччина).
12 таких спецмашин, обладнаних усім необхідним для порятунку людей, сьогодні німецькі колеги передали українським рятувальникам.
Вишкіл надзвичайників на Рівненському полігоні триватиме чотири дні.
по теме
Утечка химикатов в реку под Винницей: что известно на данный момент
Из реки Рось в Винницкой области, где произошла утечка химических веществ, специалисты взяли пробы воды
На Закарпатті влаштували міжнародні змагання з екстреної медицини
Всеукраїнські змагання цьогоріч переросли у міжнародні - хто приїхав, кого рятували і хто переміг?
У Києві відбудеться турнір під егідою Національної ліги професійного боксу
Участь у змаганнях візьмуть учасники з різних країн. Вийдуть на ринг і жінки. Бійці пройшли контрольне зважування. Який настрій перед боями?
На Рівненщині повінь відрізала від цивілізації сотні людей
Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода - сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації, єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйнований
Українські танкісти провели змагання на Донбасі
Українські армійці продовжують відточувати майстерність ведення бою і поза лінією фронту