У НАТО занепокоєні активністю російських літаків над Балтикою [ Редактировать ]
Продовжують провокувати. Минулого тижня винищувачам НАТО довелося 6 разів підніматися у повітря, аби супроводжувати російські військові літаки над Балтикою, - доповідь оприлюднило Міністерство оборони Литви на своєму сайті.
Серед претензій до російських пілотів - відсутність планів польоту, вимкнені передавачі та відмова підтримувати зв'язок з центром керування польотами.
по теме
Росія завдала удару по мирному населенню в Сирії
ВПС Росії та урядових сил Асада вдарили по кількох житлових районах у провінціях Ідліб та Хама
В аэропорту "Шереметьево" произошло еще одно ЧП (видео)
В московском аэропорту затопило один из терминалов
Польща не визнає причиною Смоленської катастрофи помилку пілотів
Польські слідчі оглянули уламки Ту-154, що зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом
Застосування артилерії під Новолуганським: Росія втратила контроль над бойовиками - Володимир Зеленський
Глава держави наголосив, що Збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче та відповідно до ситуації
Катастрофа МН-17: з'явились нові докази причетності російських військових
Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу МН-17 на Донбасі. Документи, що підтверджують присутність у регіоні службовців курського підрозділу ППО у день, коли був збитий малайзійський "Боїнг" опублікувала російська "Нова газета"