Катастрофа МН-17: з'явились нові докази причетності російських військових

Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу МН-17 на Донбасі. Документи, що підтверджують присутність у регіоні службовців курського підрозділу ППО у день, коли був збитий малайзійський "Боїнг" опублікувала російська "Нова газета"