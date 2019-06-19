Депутат от "Народного фронта" застрелился [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, народный депутат Дмитрий Тымчук случайно застрелился. Об этом сообщает "Страна".
Дмитрий Тымчук находился в Киеве, на улице Петрова, 10а.
Мужчина чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате чего скончался от полученных травм.
Ранее мы писали о том, что под Ивано-Франковском застрелился известный бизнесмен.
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