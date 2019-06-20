В Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости организации второго референдума при любых обстоятельствах дальнейшего развития Brexit. Об этом сообщает Sky News.

"Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit", - сказано в сообщении.

По словам Корбина, решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников.

Однако, он признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

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Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Напомним, что Тереза Мэй официально ушла в отставку.