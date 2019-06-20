Brexit: Лидер оппозиции Великобритании поддержал проведение второго референдума [ Редактировать ]
В Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости организации второго референдума при любых обстоятельствах дальнейшего развития Brexit. Об этом сообщает Sky News.
"Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit", - сказано в сообщении.
По словам Корбина, решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников.
Однако, он признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.
Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.
23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
Напомним, что Тереза Мэй официально ушла в отставку.
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