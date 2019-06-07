Тереза Мэй официально ушла в отставку [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает главы правительства. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Reuters.
Мэй продолжит исполнять свои обязанности, пока не выберут преемника. Этот процесс может занять несколько недель.
Также в числе главных кандидатов на должность называют бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, нынешнего главу МИД Джереми Ханта, экс-министра по вопросу Brexit Доминик Рааб и министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува.
Ранее мы сообщали о том, что уже названа дата избрания нового премьера Великобритании, а также рассказывали об неоднознайчной реакции Евросоюза на отставку Мэй.
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