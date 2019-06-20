Душ, iPhone и парикмахерская: Зеленский показал свой кабинет (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет в Администрации президента на Банковой. Соответствующее видео появилось на одном из YouTube-каналов.
Президент отметил, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.
Зеленский также показал специальный телефон, который он назвал iPhone, для связи с главами ведомств, силовиками и работниками АП.
Затем со словами "прикольная вещь" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как "душ можно и дома принять".
Раньше сообщалось о том, что президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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