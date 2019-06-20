Польща пропонує з`єднати свою газотранспортну систему з українською. У Варшаві заявили про готовність запустити газогін, що з'єднає ГТС двох країн у Германовицях.

Пропускна здатність такої труби становитиме 2 мільярди кубометрів на рік. У польському уряді кажуть, що тепер чекають відповіді української сторони.